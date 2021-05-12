ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA
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ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de kaza yapan motosikletli kuryenin cep telefonunu çalan kişi yakalandı.

ŞİŞLİ'de kaza yapan motosikletli kuryenin cep telefonunu çalan kişi yakalandı.

Olay, 23 Nisan'da Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralandı. C.E.'nin cep telefonu ve eşyaları da yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye sağlık ekiplerini beklerken yardım bahanesiyle gelen bir kişi yerdeki cep telefonunu çaldı.

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan kişi, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra hızla uzaklaştı. Kurye C.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerden hırsızlık tespit edildi. Polis, hırsızın güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yapılarak telefonu çalan A.G. tespit edildi. A.G. Kağıthane'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A. G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KAZA GEÇİREN MOTOKURYENİN TELEFONUNU ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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