Şişli'de kaza; 4 yaralı
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Şişli'de kaza; 4 yaralı

31.10.2020 04:06 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:17
Şişli'de kaza; 4 yaralı

ŞİŞLİBüyükdere Caddesi'nde bir otomobilin, önündeki İBB çalışanlarının içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ŞİŞLİBüyükdere Caddesi'nde bir otomobilin, önündeki İBB çalışanlarının içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 

Kaza, 03.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DVL 74 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının içinde olduğu 34 CLN 663 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 DVL 74 plakalı otomobil savrulurken,  İBB çalışanlarının içinde olduğu 34 CLN 663 plakalı otomobil orta refüjde bulunan demir korkulukları devirerek yan yattı. Kazada 2'si savrulan otomobilde 2'si ise yan yatan otomobildeki İBB çalışları  olmak üzere 4 kişi yaralandı. 

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Bulundukları yerden kendi imkanlarıyla çıkan 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale ederken, bulunduğu yerde sıkışan İBB çalışanı İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.  Otomobillerden yola akan yağ deniyle belediye ekipleri caddeye kum döktü. Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.  Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı
Şişli'de kaza; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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