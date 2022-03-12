Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı - Haberler

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Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç takla attı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç takla attı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yokuş aşağı seyir halindeki sürücü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki korkuluklara çarpan sürücü ardından takla atarak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yapan sürücü ise araçtan kendi imkanları ile burnu dahi kanamadan çıktı. - İSTANBUL

Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Şişli, kar, 3. Sayfa, Haberler

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