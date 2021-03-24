Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı

24.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:13

Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı Vatandaşlar beyaza bürünen yollarda yürümekte güçlük çekti Şişli'de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı.

Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vatandaşlar beyaza bürünen yollarda yürümekte güçlük çekti

İSTANBUL - Şişli'de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Şişli Mahmutağa Yokuşu'nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti. Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan yokuştan inmek isteyen sürücüler ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yavaş şekilde inen sürücüler kaza yapmadan yokuşu bitirebilirsin.

Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de karda kayıp refüje çarpan aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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