Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü

26.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:01
Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü

Son dakika haberler: Hasan YILDIRIM / ŞİŞLİ'de trafik denetimi yapan polisler, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç.'yi trafik kontrollerinde durdurdu.

Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ'de trafik denetimi yapan polisler, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç.'yi trafik kontrollerinde durdurdu. Ekmek almaya çıktığını söyleyen M.K.Ç.'ye ceza kesildi. Karantinayı ihlal eden kişi çağrılan ambulansla evine götürüldü.

Şişli, Büyükdere Caddesi'nde dün trafik denetimi yapan polis ekipleri, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç'yi durdurdu. Kontrollerde evde karantinada olması gereken M.K.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için ceza kesilen sürücünün ekmek almak için dışarı çıktığı öğrenildi. Ambulansa alınan M.K.Ç. evine karantinaya götürülürken işlem yapan polis ekipleri de dezenfektan ile ellerini temizledi.


Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü
Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü
Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü
Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sevim Emre Halil Sezai Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 13:01:12. #1.15#
title