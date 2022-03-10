Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü - Haberler

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Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Şişli'de yollar karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şişli'de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, kar, Yerel, Haberler

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