ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
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ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

24.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:53

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şişli'de kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. Bazı araçlar patinaj çekerek ve kayarak ilerledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Şişli Odesa Bulvarı'nda kış lastiği olmayan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek trafiğin açılmasını bekledi. Kar yağışının sona ermesiyle trafik açılmaya başladı.

ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
ŞİŞLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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