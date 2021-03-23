İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

23.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:57

Haber: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAŞişli'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı.

Haber: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Şişli'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı. Çantasını bırakmayan kadın otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 11.20 sıralarında İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen bir kadının yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını alarak otomobile binmek istedi. Otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞLAR PEŞİNDEN KOŞTU

Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.

POLİS ARACINI GÖRÜNCE KAÇTILAR

Papa Ron Calli Sokak'tan Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtılar. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan S.A.T., Dolapdere Caddesi üzerinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN A.T. SERBEST BIRAKILDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların S.A.T., Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan S.A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KAPKAÇA UĞRAYAN KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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