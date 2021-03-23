Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi

Şişli'de cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şahıslar, kadının çantasını çalmak istedi. Ancak durumun farkına vararak çantasını bırakmayan kadın, eşi ve çocuğu otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre. sokakta yürüyen İranlı bir ailenin yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi. Ancak otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi. O esnada kadının çocuğu ile eşi de otomobile kapısı açık olan otomobille birlikte sürüklendi.

SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.

Polisi görünce araçlara çarpıp kaçtılar

Ayrıca kaçan şahıslar Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

YAKALANAN ŞAHIS SERBEST KALDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı