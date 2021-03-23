Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi

23.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:42

Şişli'de cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şahıslar, kadının çantasını çalmak istedi.

Şişli'de cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şahıslar, kadının çantasını çalmak istedi. Ancak durumun farkına vararak çantasını bırakmayan kadın, eşi ve çocuğu otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre. sokakta yürüyen İranlı bir ailenin yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi. Ancak otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi. O esnada kadının çocuğu ile eşi de otomobile kapısı açık olan otomobille birlikte sürüklendi.

SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.

Polisi görünce araçlara çarpıp kaçtılar

Ayrıca kaçan şahıslar Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

YAKALANAN ŞAHIS SERBEST KALDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi
Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Aykut Kocaman Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de kapkaç dehşeti: kadın metrelerce sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:51:59. #1.14#
title