ŞİŞLİ'DE KAMYONET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

ŞİŞLİ Kuştepe'den park halindeki kamyoneti çalan şüpheli T.T., güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ Kuştepe'den park halindeki kamyoneti çalan şüpheli T.T., güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Kuştepe Köz Sokak üzerinde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetini yol kenarına park eden M.S. ertesi gün geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördü. M.S, polis merkezine giderek kamyonetinin çalındığını bildirdi. Harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kamyonete akaryakıt istasyonundan akaryakıt aldığını tespit etti. Kamyonetteki 2 kişinin eşkalini belirleyen ekipler, Kuştepe'de yaptığı çalışma sonucu şüpheli T.T'yi gözaltına aldı. Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesi alınan şüpheli T.T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı