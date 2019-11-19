Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı
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Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı

Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHAŞişli'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, taksiyi bekleyen yolcuya çarptı.

19.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58
Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı

Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, taksiyi bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi kaldırımda bekleyen müşteri için durdu. Kaldırıma yanaşan taksiye vurmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kadına çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazaya karışarak kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı
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