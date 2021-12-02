Şişli'de kağıt toplayıcının "unutulan eşyayı" aldığı anlar kamerada - Haberler
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Şişli'de kağıt toplayıcının "unutulan eşyayı" aldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de kağıt toplayıcının

Mecidiyeköy'de bir kişi yol kenarında yemek tütsüleme aletini unutarak gitti.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Mecidiyeköy'de bir kişi yol kenarında yemek tütsüleme aletini unutarak gitti. Aleti gören kağıt toplayıcı ise 14 bin lira değerindeki aleti "çekçek" diye tabir edilen el arabasına koyarak yoluna devam etti. Kağıt toplayıcının yemek tütsüleme aletini aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi yaklaşık 14 bin lira değerindeki yemek tütsüleme aletini yol kenarında unuttu. O sırada cadde üzerinde kağıt toplayıcı şahıs ise yol kenarında unutulan yemek tütsüleme aletini görünce yanına gitti. Çevreye bir süre kontrol eden genç daha sonra cihazı "çekçek" diye tabir edilen aracına koyarak, bölgeden ayrıldı.

Geri geldi, yemek tütsüleme cihazını göremeyince polise bildirdi

Yemek tütsüleme cihazını unutan şahıs bir süre sonra tekrar geri gelince, aletin yerinde olmadığını gördü. İlk önce çevrede bulunan vatandaşlara sordu, daha sonra da polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek kağıt toplayıcının önce kimliğini belirledi ardından yakaladı.

Kağıt toplayıcının aleti aldığı anlar kamerada

Şişli'de kağıt toplayıcının yemek tütsüleme aletini aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın cihazı unuttuğu ve kağıt toplayıcı gencin de cihazı alarak arabasına koyup bölgeden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Şişli'de kağıt toplayıcının unutulan eşyayı aldığı anlar kamerada

Şişli'de kağıt toplayıcının unutulan eşyayı aldığı anlar kamerada

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