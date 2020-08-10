ŞİŞLİ'DE KADINLARIN MAMA TARTIŞMASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİŞLİ'DE KADINLARIN MAMA TARTIŞMASI

ŞİŞLİ'de sokak hayvanlarının manasını çöpe attığı öne sürülen kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı.

ŞİŞLİ'DE KADINLARIN MAMA TARTIŞMASI
10.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:24

 ŞİŞLİ'de sokak hayvanlarının manasını çöpe attığı öne sürülen kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı. Kadınların tartışması kameraya yansıdı.

Şişli Feriköy'de bir kadın evini pire bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber toplayarak çöpe attı. O anları kaydeden kadın ise duruma tepki gösterdi . Sokak hayvanlarını savunan kadın ile mamaları çöpe atan kadın bir süre tartıştı. Kadının mamaları çöpe atması sosyal medyada da tepki gördü.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü Spor
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi asıl kendilerinin mağdur olduklarını iddia etti
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi asıl kendilerinin mağdur olduklarını iddia etti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Beren Saat Kenan Doğulu Merve Boluğur
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Otobüs Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE KADINLARIN MAMA TARTIŞMASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 12:37:23. #1.14#
title