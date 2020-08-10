Şişli'de kadınların mama kavgası kamerada
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Şişli'de kadınların mama kavgası kamerada

-Şişli'de kadınların mama kavgası kamerada Sokak hayvanlarının mamalarını çöpe atan kadınla besleyeci kadın tartıştı Şişli'de sokak hayvanlarının manasını çöpe atan kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı.

10.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:47

-Şişli'de kadınların mama kavgası kamerada

Sokak hayvanlarının mamalarını çöpe atan kadınla besleyeci kadın tartıştı

İSTANBUL - Şişli'de sokak hayvanlarının manasını çöpe atan kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı. Kadının manaları çöpe attığı anlar ile tartışma anları kameralara yansıdı.

Şişli Feriköy'de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y, evine "pire" bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi. Sokaktaki kadınla tartışan binadaki kadın, mamaları çöpe atamayacağını ve yasa gereği sokak hayvanlarının beslenme hakkının olduğunu hatırlattı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın tüm mamaları çöpe attıktan sonra eldivenlerini de çöpe attı. Binadaki kadına, evindeki kediden pire bulaşıyor iddiasında bulunan sorumsuz kadın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Şişli'de kadınların mama kavgası kamerada

Kaynak: İHA

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