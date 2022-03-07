ŞİŞLİ'DE KADINLAR YÜRÜDÜ

Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü düzenledi. Sıracevizler Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, 'Şişlili kadınlar, savaşa, şiddete ve eşitsizliğe karşı isyanda, ayakta' yazılı pankart açarak 19.00'da yürüyüşe geçti. Ellerinde dövizlerle yürüyüş boyunca slogan atan kadınlar, geçtikleri sokak ve caddelerde vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

GRUP açıklama sonrası dağıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel