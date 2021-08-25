Şişli'de kadınının cep telefonunu çalan Cezayirli hırsız tutuklandı

Şişli'de kadınının cep telefonunu çalan Cezayirli hırsız tutuklandı Kuyumcuda cep telefonu hırsızlığı kamerada Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsızlardan birisi iş yeri sahibini ve müşteriyi oyaladı, diğeri ise, kadının cep telefonunu çaldı.

Şişli'de kadınının cep telefonunu çalan Cezayirli hırsız tutuklandı

Kuyumcuda cep telefonu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsızlardan birisi iş yeri sahibini ve müşteriyi oyaladı, diğeri ise, kadının cep telefonunu çaldı. Kısa sürede yakalanan Cezayir uyruklu hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Feriköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Serpil Ş. isimli kadın Feriköy pasajında bulunan kuyumcuya girdi. Bu sırada kuyumcuya giren Cezayir uyruklu şahıslardan biri kuyumcuyu ve dükkanda bulunan müşteriyi oyalarken, diğeri ise harekete geçerek kadının cep telefonunu çaldı. Arkadaşının telefonu çaldığını anlayan hırsız, daha sonra baktığı yüzüğü bırakarak dükkandan ayrıldı. Para almak için çantasını kontrol eden kadın, cep telefonunun çalındığını anlayınca polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hırsızlıkta kullandığı kıyafeti yakalattı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önce eşkalini ardından da kimliği tespit edilen hırsızı, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde çalışma yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurarak sorguladı. Yapılan sorguda şahsın Cezayir uyruklu A.Y. olduğunu belirledi. Hırsızlık konusuyla alakalı güvenlik kamerasına inceleyen ekipler, şahsın üzerindeki kıyafetin Serpil Ş.'nin telefonunun çalındığı anla aynı olduğunu ve hırsızın Abdurrahman Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hırsız tutuklandı

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen hırsız A.Y., telefonu kendinin çaldığını ve bin TL karşılığında sattığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DCC- MB- ZA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur