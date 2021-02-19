ŞİŞLİ'DE KADININ TELEFONUNU ALAN KAPKAÇÇIYI ESNAF BÖYLE KOVALADI
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ŞİŞLİ'DE KADININ TELEFONUNU ALAN KAPKAÇÇIYI ESNAF BÖYLE KOVALADI

19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:44
ŞİŞLİ'DE KADININ TELEFONUNU ALAN KAPKAÇÇIYI ESNAF BÖYLE KOVALADI

Şişli Kurtuluş'ta bir kadının elindeki telefonu kapkaç yapan yabancı uyruklu kişi, çevredeki esnafın kovalamasıyla yakalandı.

Şişli Kurtuluş'ta bir kadının elindeki telefonu kapkaç yapan yabancı uyruklu kişi, çevredeki esnafın kovalamasıyla yakalandı. Esnafın kapkaççının peşinden koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Kurtuluş'ta geçtiğimiz gün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden çıkan İ.H. isimli kadın, yürüyerek evinin bulunduğu sokağa girdi. Genç kadın apartmana girmek üzereyken, arkasından gelen bir kişi elindeki telefonu alarak kaçtı. Kadının çığlığını duyan çevredeki esnaf şüphelinin peşinden koştu.  Çıkmaz sokağa giren kapkaççının otelde saklandığını gören esnaf durumu polise bildirdi. Kapkaççının kovalandığı anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen A.Ş'yi otelde yakaladı. Gözaltına alınan A.Ş polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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