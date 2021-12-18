Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de kozmetik mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de kozmetik mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalındı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir iş yerinden tıraş makinesi çalmaya çalışan B.U. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemesinde yine Şişli'de kozmetik mağazasında bir müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yankesicilik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir mağazada alışveriş yapan kadının yanına yanaşan şüpheli, kadının çantasındaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor. Şüpheli B.U, 'Yankesicilik" ve 'İş yerinden Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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