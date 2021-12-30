ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı adliyeye sevk edildi

Kadın turisti öldüren zanlının boynundaki izler dikkat çekti

İSTANBUL - Şişli'de Tunuslu kadını otel odasında öldüren yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlının boynundaki tırnak çiziğine benzer izler dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Şişli'de meydana gelen olayda, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu cinayeti işlediği belirlenen 17 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Boynundaki izler dikkat çekti

Yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şubeden çıkışı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan zanlının, boynunun çeşitli yerlerinde tırnak çiziğine benzer izler olduğu görüldü.