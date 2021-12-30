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Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulunan Tunuslu kadının katil zanlısı yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulunan Tunuslu kadının katil zanlısı yakalandı.

Şişli'de Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü olarak bulunmuştu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı polis merkezine götürüldü.

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

Şişli'de kadın turisti öldüren zanlı yakalandı

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