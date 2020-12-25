Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı

25.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:59

Şişli'de bir araca zorla bindirilerek kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı.

Şişli'de bir araca zorla bindirilerek kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında yabancı uyruklu H.W'nin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Şişli'de çalışma yapıldığı kaydedildi.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, bahse konu olayda kullanılan otomobil plakasının tespit edildiği bildirilen açıklamada, plaka sorgulamasında aracın yine yabancı uyruklu Y. Y isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren kişilerin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan çalışmalarda F. Y, J.Y, L.M ve Y.Y isimli şüphelilerin yakalandığı, H.W'nin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.W'yi kaçırdıktan sonra zorla 19 bin bin 750 dolar değerinde senet imzalattığı, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı
Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı
Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı
Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Hisarcık Beşiktaş İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:59:19. #1.15#
title