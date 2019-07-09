Şişli'de izolasyon yapılan çatı alev alev yandı

Şişli'de izolasyon çalışması yapılan 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Bina sakinleri panikle sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, izolasyon çalışması yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm çatıyı kapladığını gören bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, korkuya kapılarak sokağa dökülen mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptıkları müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında binanın alt tarafından bulunan 2 köpek ise dumandan etkilenmemesi için sahibi tarafından oradan uzaklaştırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 5 katlı binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA