ŞİŞLİ, İSTANBUL (Habermetre) - Haberler Şişli'de işyeri yangını meydana geldi. Şişli Harbiye Mahallesi Bronz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restaurant dahilinde ve bacasında sirayetle çatısında yangın meydana geldi. Saat 21: 04 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Beşiktaş İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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