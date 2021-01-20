Şişli'de istinat duvarı yıkıldı, mahalleli doğal gaz korkusuyla mahalleyi boşalttı

Şişli'de istinat duvarı yıkıldı, mahalleli doğal gaz korkusuyla mahalleyi boşalttı Şişli Kurtuluş Kınalı keklik sokakta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü.

Şişli'de istinat duvarı yıkıldı, mahalleli doğal gaz korkusuyla mahalleyi boşalttı

İSTANBUL - Şişli Kurtuluş Kınalı keklik sokakta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ