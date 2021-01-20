Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
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Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

20.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:45
Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

ŞİŞLİ'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.

ŞİŞLİ'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.  Gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazı çalışmaları yapılan inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından yan binanın istinat duvarı çöktü.  Birkaç saat sonra ikinci kez yaşanan toprak kaymasıyla birlikte yerinden oynayan duvar parçaları, binanın doğal gaz borusunu patlattı. Birkaç yerden kırılan borudan sızan gazın kokusu tüm sokağı sardı. Sızıntı nedeniyle oluşan ses ve gaz kokusu yüzünden panik yaşayan bina sakinleri kendilerini sokağa attı.

"BÜTÜN BİNADA OTURANLAR DIŞARIDAYIZ"Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, paniğe neden olan doğalgaz sızıntısı ise görevlilerin binaya giden akışı kesmesiyle sona erdi. Bina sakinlerinden Murat Bebek, "Sabaha karşı istinat duvarı çöktü. Ondan sonra da bu şekilde doğalgazın patladığı haber verildi. Hemen binayı boşalttık. Bütün binada oturanlar dışarıdayız.  Binayı boşalttığımız için kimseye bir şey olmadı. Doğalgaz ekibi de geldi, doğalgazı kestiler. Sürece bakacağız. Belediyenin bu konuda biraz daha temkinli olması lazım" dedi.

 


- İstanbul
Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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