Şişli'de istinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
ŞİŞLİ'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.
"BÜTÜN BİNADA OTURANLAR DIŞARIDAYIZ"Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, paniğe neden olan doğalgaz sızıntısı ise görevlilerin binaya giden akışı kesmesiyle sona erdi. Bina sakinlerinden Murat Bebek, "Sabaha karşı istinat duvarı çöktü. Ondan sonra da bu şekilde doğalgazın patladığı haber verildi. Hemen binayı boşalttık. Bütün binada oturanlar dışarıdayız. Binayı boşalttığımız için kimseye bir şey olmadı. Doğalgaz ekibi de geldi, doğalgazı kestiler. Sürece bakacağız. Belediyenin bu konuda biraz daha temkinli olması lazım" dedi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ