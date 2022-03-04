Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti - Haberler

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Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti.

Alınan bilgiye göre, Maçka Caddesi'nde İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İSPARK görevlisi, elindeki sopayla darbettiği sürücüyü kamyonetten indirdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Yaşanan tartışma ve darp, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İBB'den alınan bilgiye göre, İSPARK görevlisinin işine son verildi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Kamyonet, İstanbul, Şişli, Güncel, Haberler

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