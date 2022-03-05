ŞİŞLİ'DE İSPARK GÖREVLİSİ SÜRÜCÜYE SOPAYLA SALDIRDI - Haberler

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ŞİŞLİ'DE İSPARK GÖREVLİSİ SÜRÜCÜYE SOPAYLA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE İSPARK GÖREVLİSİ SÜRÜCÜYE SOPAYLA SALDIRDI

ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti.

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti. Olay cep telefonu ile görüntülenirken kavgayı araya girenler ayırdı.  İSPARK görevlisinin işine son verildi.

Nişantaşı'ndaki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü indirmeye çalıştı. Kamyonetin kapısını zorlayarak açan İSPARK görevlisi tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı. Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırdı. Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi. İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU

-İSPARK görevlisinin elindeki sopa

- Kamyonet içinde oturan sürücü

-Görevlinin kamyonetin kapısını açmaya çalışması

-Görevlinin sürücüye tehditler savurması

-Görevlinin kamyonet kapısını zorlayarak açması

-Sürücüye sopayla saldırması

-Kamyonet sürücüsünü aşağı indirip sopayla darp etmesi

-İSPARK görevlisinin sopayı düşürüp kendinin de yere düşmesi

-Sürücü ve İSPARK görevlisinin yerde boğuşması

-Yoldan geçen bir kişinin yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırması

-Araya giren vatandaşların kavgayı ayırması

-Olayı cep telefonu ile görüntüleyenlerin İSPARK görevlisine tepkileri

AKTÜEL

-Olayın yaşandığı yer

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Nişantaşı, İstanbul, Kamyonet, Güncel, Haberler

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