Şişli'de iş yeri yangını Şişli'deki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'deki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Polat Sokağı'ndaki bir tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Şişli itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Maddi hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA