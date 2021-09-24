Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Şişli Hrant Dink Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin arka kapısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan yoğun duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı attı. Sokakta toplananlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

 İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı

İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Devlet Bahçeli Fuat Oktay
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Selçuk Bayraktar Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:46:15. #1.12#