Son dakika: ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Şişli Hrant Dink Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin arka kapısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan yoğun duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı attı. Sokakta toplananlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.