Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı
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Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı

21.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:53
Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM Şişli'de lüks rezidansta çıkan kavgada İranlı bir kişi, ağabeyini bıçakladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM Şişli'de lüks rezidansta çıkan kavgada İranlı bir kişi, ağabeyini bıçakladı. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Olay geçen hafta 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. İddialara göre İranlı bir kişi ağabeyi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kardeş ağabeyini elinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar iki kişinin kavga ettiğini ve bir kişinin bıçakla yaralandığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Plazaya gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan kişiyi ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri abisini bıçaklayan İranlı kardeşi gözaltına aldı. 

 


Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı
Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı
Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı
Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı
Şişli'de İranlı kardeş, abisini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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