Şişli'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Şişli'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Şişli'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta bulunan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Sokakta yaşayanlar duydukları büyük gürültü sonrası durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, inşaatın çevre binasında oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.

Çökme sırasında sokaktan geçen doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine İGDAŞ ekipleri gaz akımını kesti.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olaya ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen