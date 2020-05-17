ŞİŞLİ'DE İLGİNÇ MOTOSİKLET YOLCULUĞU KAMERADA Haber Elif YAVUZİSTANBUL, DHAŞişli Mecidiyeköy'de ilginç motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

Haber Elif YAVUZİSTANBUL, DHA

Şişli Mecidiyeköy'de ilginç motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletine çelik borular ve bir teker monte ederek 3 tekerlekli hale çeviren vatandaş, bu şekilde trafikte seyretti. 3 kişinin motosikletteki ilginç yolculuğu geçtiğimiz hafta otomobiliyle yolda seyreden Fevzi Uzel Şişli Mecidiyeköy'de tarafından çekildi. Motosiklet sürücünün arkasında oturan kişinin yandaki bölmede yolculuk yapan kadını tuttuğu görülüyor.

Kaynak: DHA