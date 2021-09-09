Şişli'de iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
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Şişli'de iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın yakalandı

Şişli'de iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Şişli'de iki ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Şişli'de iki ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-22 Ağustos tarihlerinde Şişli'de gerçekleşen iki hırsızlık konusuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda hırsızlık konularını gerçekleştiren şüphelinin A.Y. isimli kadın olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli kadının hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerin çevresinde yanında bir erkek ve bir çocukla yürüdüğü anlar yer aldı.

Öte yandan, şüphelinin girdiği evlerden 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 800 lira para ve çok sayıda banka kartı aldığı tespit edildi.

4 Eylül günü İstiklal Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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