Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Şişli, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan depo

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

Kaynak: DHA