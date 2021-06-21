Son dakika! Şişli'de hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, önceki gün saat 15.30'da Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde tedirgin davranışlar sergileyen N.T. (15) ve D.K.'yı (17) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan araştırmalarda şüpheli N.T.'nin "Hırsızlık" suçundan 1 adet aranma kaydı bulunduğu belirlendi. N.T.'nin 2021 yılı içerisinde Şişli'de 8 ayrı hırsızlık suçunu işlediği, diğer şüpheli D.K.'nın yine aynı olaylarda bulunduğu 4 hırsızlık olayını birlikte gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek