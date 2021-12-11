Şişli'de hırsızlık yapan "bukalemun" lakaplı şüpheli tutuklandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Şişli'de sürekli kılık değiştirerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle "bukalemun" olarak tanınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir tıp merkezinde gerçekleşen 6 bin lira değerindeki monitör hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede, özel güvenlik yazılı parka giyen şüphelinin taksiyle Fatih'e getirdiği monitörü B.S'ye sattığını belirledi. Monitörü satın alan kişiyi yakalayan ekipler, taksideki kamera görüntüsünden şüphelinin S.P. olduğunu tespit etti.

Daha önce hırsızlık olayları gerçekleştirirken özel güvenlik parkası, şantiye kıyafeti veya tesisatçı gibi giyinmesi nedeniyle çevresinde "bukalemun" takma adıyla anılan şüpheli S.P, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yakalandı.

Şüpheli S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, monitörü satın alan B.S. hakkında da emniyette işlem yapıldı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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