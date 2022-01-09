Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de üç ayrı yerden hırsızlık yapan kişi, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de üç ayrı yerden hırsızlık yapan kişi, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli'de üç ayrı adrese girerek 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet gümüş kolye, 500 lira ve 50 doların çalındığı hırsızlık olayında şüpheliyi tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde üzerinde sırt çantası ve yüzünde maske olan kişinin V.B olduğu tespit edildi. 'Açıktan hırsızlık' suçundan aranan V.B Dolapdere'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin sırt çantası ile hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title