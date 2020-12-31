Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında
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Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında

31.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:19

Hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamera kaydı Hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K.

Hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamera kaydı

Hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K. tutuklanırken, şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şişli'de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezinde çalışan H. C. adlı hemşireyi rehin aldıktan sonra gözaltına alınan şüpheli R.K. emniyetteki işlemleri tamamlanasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü şüpheliyi etkisiz hale getirildi

Öte yandan hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın, eylemini sonlandırması için şüpheliyle konuşarak ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Bu sırada, Kayhan'ın, boş bir anından faydalandığı şüphelinin üzerine atlayarak bıçak bulunan elini tutması ve hemşire ile arasına girerek şüpheliyi etkisiz hale getirmesi dikkati çekti.

Olayın geçmişi

Şişli'de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezine gelen bir kişi, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin almıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edilmişti.

Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, zanlıyı ikna ederek gözaltına almıştı.

Hafif yaralı olan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilmişti.

Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında
Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında
Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında
Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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