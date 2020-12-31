Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi

31.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:17
Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi

ŞİŞLİ'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. emniyetteki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. emniyetteki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün 15.30 sıralarında hemşire Haynünisa C.'yi bıçak ile rehin alan saldırgan Ramazan K., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi. 


Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi
Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:17:50. #1.15#
title