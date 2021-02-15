Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı

15.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:53
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı

ŞİŞLİ'de bir kişi yasak yerden dönüş yaparak buzlu caddede drift yaptı.

ŞİŞLİ'de bir kişi yasak yerden dönüş yaparak buzlu caddede drift yaptı. Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde kaydedildi. Bir otomobil sürücüsü önce yasak yerden döndü. Yolun karşısına geçen kişi, buzlu caddede tehlikeli şekilde drift yaptı. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. O analar kameralar tarafından kaydedildi.

(Fotoğraf)


Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı
Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:53:09. #1.16#
title