Şişli'de hatalı yerden döndü; buzlu yolda drift attı

ŞİŞLİ'de bir kişi yasak yerden dönüş yaparak buzlu caddede drift yaptı. Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde kaydedildi. Bir otomobil sürücüsü önce yasak yerden döndü. Yolun karşısına geçen kişi, buzlu caddede tehlikeli şekilde drift yaptı. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. O analar kameralar tarafından kaydedildi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı