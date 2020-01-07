ŞİŞLİ'DE HASTANE ÖNÜNDE ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜ

07.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:49

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın Kutlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu(22) tarafından bıçaklandı. Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü: --------Şüphelinin görüntüsü

-Emre Tyler Mays'ın fotoğrafları

Kaynak: DHA

- İstanbul