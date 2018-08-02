Şişli'de Hareketli Dakikalar! Polisin Vurduğu Hırsız, Kanlar İçinde Yakalandı
Kavga ediyormuş gibi davranarak turistin parasını çalan 4 kişinin peşine düşen polis, kaçan hırsızlardan birini vurarak yakaladı. Kanlar içinde kalan hırsıza ilk müdahaleyi yine polisler yaptı.
Şişli'te "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalandı.
POLİS, TURİSTİN PARASINI ÇALANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı.
4 HIRSIZDAN 1'İ VURULARAK YAKALANDI
1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor.
YORUMLAR (34)
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alın teri ile kazanılmış para yada malı çalmak işin kolayına kaçan hırsızları vurunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynen. Helal olsun polis arkadaşa. Bu şerefsizler vatandaşı bezdirdikleri gibi ülkenin imajına da zarar veriyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok iyi yaptı fakat polisimize yazık oldu ne yazık ki memleketimizde vur emri yok şimdi açığa alırlar sonra da polislikten atarlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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böyle olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ellerine sağlık devamını bekliyoruz devletimizdende polisler hakkında soruşturma açılmamasını istiyoruzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır