Şişli'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
28.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:23
Şişli'de hafriyat kamyonunun otomobilin üzerine devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Şişli'de hafriyat kamyonunun otomobilin üzerine devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Y. (25) idaresindeki 34 BJ 9030 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, yan yoldan TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'na girdiği sırada virajı alamayarak Hasan S.Ş'nin (32) kullandığı 34 FN 6594 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu