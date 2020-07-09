Şişli'de gündüz vakti yaşlı adamın cebinden hırsızlık Şişli'de gündüz vakti yaşlı adamın cebinden hırsızlık Yaşlı adamın cebinden 690 TL'sini çalıp kaçtı İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde bankaya kredi kartının taksitini ödemeye giden yaşlı adam hırsızlık şoku yaşadı.

Şişli'de gündüz vakti yaşlı adamın cebinden hırsızlık

Yaşlı adamın cebinden 690 TL'sini çalıp kaçtı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde bankaya kredi kartının taksitini ödemeye giden yaşlı adam hırsızlık şoku yaşadı. Yaşlı adamın arkasından yanaşan bir kişi el çabukluğu ile adamın cebinde bulunan 690 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir bankaya kredi kartı taksit borcu olan Rum asıllı Türk vatandaşı Georgios Triantafyllidis bankaya olan borcunu ödemek için evinden çıkarak yürümeye başladı. Triantafyllidis'in cadde üzerine geldiği sırada arkasından yanaşan bir kişi, yaşlı adamın dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan paraları çaldı. Durumun farkına varan yaşlı adam önce çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Daha sonra ise polis ekiplerine haber verildi. Yaşlı adamın parasını çalan şahıs, kısa sürede izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin Şişli sokaklarında şahsın bulunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yaşadıklarını anlatan yaşlı adam, "Arkadan yanaşarak 690 TL paramı aldı. Arkam dönük olunca göremedim. Daha sonra kaçtı gitti. Polise haber verdik. Kameralardan bakıyoruz. Tanıdık birisi olduğu ifade ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA