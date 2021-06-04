ŞİŞLİ'DE GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU, ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Şişli Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe'de asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe'de asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Üzerinden silah ve bıçak çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Şişli Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti. Ekipler, Okmeydanı ve Kuştepe'de iki sabit nokta oluşturduktan sonra ara sokaklarda ring ve yaya devriye denetimi yaptı. Denetimlerde mahallelerin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bir kişinin yapılan üst aramasında silah ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı