ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILARAdem VAROL - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de yüzleri maskeli 3 şüpheli girdikleri dükkandan değeri 180 bin lira olduğu belirtilen 58 cep telefonu çaldı.

ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

Adem VAROL - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de yüzleri maskeli 3 şüpheli girdikleri dükkandan değeri 180 bin lira olduğu belirtilen 58 cep telefonu çaldı.

Olay, 2 Nisan'da Mecidiyeköy'de bulunan telefon dükkanında meydana geldi. Yüzleri maskeli üç şüpheli, sabah saatlerinde dükkanın önüne gelerek otomobillerini park etti. Üç şüpheli, girdikleri dükkandan 180 bin lira değerindeki 58 cep telefonunu alarak kaçtı. Dükkana gelen işyeri sahibi ve çalışanlar, boş tezgah ile karşılaştı. İşyeri sahibi, en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin dükkana geliş, gidiş anları kameralara yansıdı.

İşyeri sahibi Tarık Sütçü, "Evde uyuyorduk. Arkadaşlar arama yaptı dükkanına birileri girip çıkıyor diyerek. Buraya geldiğimizde iki polis ve birkaç esnaf vardı. Kepengim bir miktar kapatılmış fakat altta açıklık vardı. Kapı da açılmış. İçeriye girdiğimizde her yer dağınık ve vitrin boşaltılmıştı, toplamda 180 bin liralık ürün. Pandemiden dolayı masrafları düşürmek adına sigorta yapmadık. Burası önemli bir mevkii diye güvendik, zaten 22 yıldır buradayız. Kamera kayıtlarına baktığımızda otomobilin yanaşması ve gitmesi sadece beş dakika sürüyor. İnşallah çalınan ürünler bize yeniden kavuşur." dedi.

ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR
ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR
ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR
ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:41:30. #1.15#

title