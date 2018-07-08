Şişli'de Genel Asayiş Denetimleri

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetimlere, havadan polis helikopteri de destek verdi. Asayiş denetimleri kapsamında Alev sokakta bulunan evlere giren polis ekipleri her yeri didik didik aradı. Aramalara "İra" isimli narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar devam ediyor. - İstanbul