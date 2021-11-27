Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı - Haberler
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Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı İçinde evsizlerin yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı Alevlere teslim olan gecekonduda kalanlar kendilerini son anda dışarı attı Şişli'de içerisinde evsizlerin kaldığı gecekonduda yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

İçinde evsizlerin yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı

Alevlere teslim olan gecekonduda kalanlar kendilerini son anda dışarı attı

İSTANBUL - Şişli'de içerisinde evsizlerin kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Yangının anında evde bulunanların kendilerini son ada dışarıya attıkları anlar kameralara yansıdı.

Yangın saat 07.00'da Şişli İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre içerisinde evsizlerin yaşadığı gecekondudan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangını gördüler, dışarıya çıktılar

İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, gecekonduya müdahale etti. Yangının başladığı esnada gecekonduda kalanların ise kendilerini sokağa attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

Gecekondu yangınında içeride bulunanlar kendilerini son anda dışarı böyle attı

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İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

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