ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1
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ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buğra AKAY / İstanbul DHAŞişli'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Şişli'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Bir anda alevlerin sardığı gecekondu da yaşayanlar mahalle sakinleri tarafından kurtarılırken bir kişinin ayağı kırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda gecekonduyu sardı. Evde bulunan 3 kişi komşuların yardımıyla dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahalesinin ardından söndürüldü.

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKAN BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI

Alevlerin sardığı evde yaşayan Umut Eyi, gecekondunun çatısına çıktı. Çatıdan atlayan Eyi'nin bacağı kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eyi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekiler evde bulunan Şefika Eyi ve Osman Eyi'yi kurtararak dışarı çıkardılar.

YANGIN CEP TELEFONLARI İLE KAYDEDİLDİ

Gecekonduda çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Yangını ardından mahalle sakinleri de sokağa indi. Çok sayıda mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip ederken, maske ve mesafe kurallarına uymadı. Bazı mhalle sakinlerinin ise camlarından çalışmaları izlediği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında evdekileri kurtaran komşuları yaşananları anlattı. Mahalle sakinlerinden Fuat Vardar, 'Ambulansla beraber gitti arkadaş. Şu an bir oğlu yaralı olarak gözüküyor. Oğlunun kardeşi var onu da göremedim. Şefika Abla'yı da bulamadım. Buralarda bir yerde ama nerede olduğunu bulamadım. Yangın yarım saat önce başladı" dedi. Yangın sırasında içeri giren ve evdekileri dışarı çıkaran Kadir Ermenci ise, 'Mahallede oturuyorken, bir anda duman çıkmaya başladı evden. Umut Ağabey'in amcası galiba sobayı yakmış. Sobayı yakarken alevler yükseldi. Annesi içeride uyurken, kalkıp da kurtarmaya çalıştığımızda Umut Ağabey çatıdan atladı. Kapıyı açtık annesini çıkardık. Daha sonra Umut Ağabey yere düştü, ayağını kırdı. Biz de köpekleri, annesini, amcasını çıkardığımızda olay bu duruma geldi. Bizde anlamadık" diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1
ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1
ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1
ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞİŞLİ'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNANLARI MAHALLE SAKİNLERİ SON ANDA KURTARDI-1 - Haberler
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