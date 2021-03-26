ŞİŞLİ'DE GECE 03.00'TE AÇIK OLAN RESTORANA BASKIN
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ŞİŞLİ'DE GECE 03.00'TE AÇIK OLAN RESTORANA BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana baskın düzenlendi.

Şişli'de kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana baskın düzenlendi. Restoranda bulunan 30 kişiye 104 bin lira para cezası kesildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, baskın anı kameraya yansıdı.

Şişli Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi üzerinde bulunan restorana polis gece 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Kapalı olması gereken saatte açık olan restoranda içkili servis yapıldığı ve içeride 30 olduğu görüldü. Denetimlerde mekanın kepenklerinin kapalı olduğu ancak restorana başka bir kapıdan giriş çıkış yapıldığı, içerde alkol servisi yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin mekana yaptığı baskında içeride bulunan 30 kişi olduğu belirlendi. İçeride bulunan 30 kişiye 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 104 bin 70 lira para cezası kesildi. İşyeri Şişli İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.

ŞİŞLİ'DE GECE 03.00'TE AÇIK OLAN RESTORANA BASKIN
ŞİŞLİ'DE GECE 03.00'TE AÇIK OLAN RESTORANA BASKIN
ŞİŞLİ'DE GECE 03.00'TE AÇIK OLAN RESTORANA BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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